Громова Евлампия Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Евлампия Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Громов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Громов Иван Дмитриевич

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Громов Василий Иванович

Отец ребёнка: Громов Иван Дмитриевич

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Крещение: 26.03.1884.года Восприемник: Владимирского Поченгского прихода, деревни Калинкина крестьянский сын Павел Феофинович Пастухов. Священник Василий Беляев Псаломщик Константин Шомский Церковь Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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