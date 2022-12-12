Громова Евлампия Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Громов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1884
Отец ребёнка: Громов Иван Дмитриевич
Крещение: 26.03.1884.года Восприемник: Владимирского Поченгского прихода, деревни Калинкина крестьянский сын Павел Феофинович Пастухов. Священник Василий Беляев Псаломщик Константин Шомский Церковь Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно