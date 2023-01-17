Громова (Смирнова) Елизавета Дмитревна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1906
Дочь: Смирнова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Громов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Громов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Громов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1918
Сын: Громов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Громов Акиндин Михайлович
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно