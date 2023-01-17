Громова (Смирнова) Елизавета Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Смирнова) Елизавета Дмитревна

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Место рождения

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Громов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1906

Дочь: Смирнова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Громов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Громов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Громов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Громов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1918

Сын: Громов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Громов Акиндин Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Громов Михаил Иванович

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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