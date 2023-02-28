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Громов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Громов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Громова Евлампия Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Громов Василий Иванович

Мать ребёнка: Громова Евлампия Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Крещение: 26.03.1884.года Восприемник: Владимирского Поченгского прихода, деревни Калинкина крестьянский сын Павел Феофинович Пастухов. Священник Василий Беляев Псаломщик Константин Шомский Церковь Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Евлампия Дмитревна

Смерть
Неизвестно
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