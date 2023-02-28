Громов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Громова Евлампия Дмитревна
Рождение ребёнка
25.03.1884
Мать ребёнка: Громова Евлампия Дмитревна
Крещение: 26.03.1884.года Восприемник: Владимирского Поченгского прихода, деревни Калинкина крестьянский сын Павел Феофинович Пастухов. Священник Василий Беляев Псаломщик Константин Шомский Церковь Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно