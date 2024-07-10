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Громов Николай Михайлович

Место рождения

Ульянка, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Громов Михаил Иванович

Мать: Громова (Смирнова) Елизавета Дмитревна

Ульянка, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Громова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева (Громова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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