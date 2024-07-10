Громов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Громова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева (Громова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно