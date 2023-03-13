Маклашева (Николаева) Татіана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклашева (Николаева) Татіана

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.01.1858

Дата смерти

11.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1858

Отец: Николаевъ Никита

Мать: Корнилова Агаѳія

Александровка
Бракосочетание
05.02.1875

Муж: Маклашовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Маклашовъ Тимофей

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1883

Сын: Маклашовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Латышова Наталья

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Рождение ребёнка
26.03.1890

Сын: Маклашовъ Маркъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1892

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Маклашовъ Александръ

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1896

Сын: Маклашовъ Федоръ

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Рождение ребёнка
16.03.1897

Сын: Маклашовъ Василий

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклашовъ Иванъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ

Смерть
11.08.1899
4-й Усерганской волости
Причина смерти: отъ родовъ
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