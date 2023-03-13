Маклашева (Николаева) Татіана
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.01.1858
Дата смерти11.08.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1858
Отец: Николаевъ Никита
Мать: Корнилова Агаѳія
Александровка
Бракосочетание
05.02.1875
Муж: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.06.1879
Сын: Маклашовъ Тимофей
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.11.1883
Сын: Маклашовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Латышова Наталья
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.03.1890
Сын: Маклашовъ Маркъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.04.1892
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.05.1894
Сын: Маклашовъ Александръ
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
?.02.1896
Сын: Маклашовъ Федоръ
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.03.1897
Сын: Маклашовъ Василий
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маклашовъ Иванъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Федоръ
Смерть
11.08.1899
4-й Усерганской волости
Причина смерти: отъ родовъ