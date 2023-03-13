Латышова (Маклашова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Маклашовъ Федоръ
Мать: Маклашева Татіана
Бракосочетание
11.11.1905
Муж: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.11.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.09.1909
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.09.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
17.08.1913
Сын: Латышевъ Александръ
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.04.1916
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ