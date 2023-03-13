Латышова (Маклашова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышова (Маклашова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Маклашовъ Федоръ

Мать: Маклашева Татіана

Бракосочетание
11.11.1905

Муж: Латышевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1909

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1913

Сын: Латышевъ Александръ

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1916

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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