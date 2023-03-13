Николаевъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения24.06.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1850
Отец: Николаевъ Никита
Мать: Корнилова Агаѳія
Александровка
Бракосочетание
01.07.1868
Жена: Николаева Аполлинарія
Рождение ребёнка
04.07.1869
Сын: Николаевъ Аѳонасій
Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія
Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія
Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1873
Сын: Николаевъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія
Александровка
Рождение ребёнка
06.09.1875
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія
Александровка