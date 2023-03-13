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Николаевъ Иванъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.06.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1850

Отец: Николаевъ Никита

Мать: Корнилова Агаѳія

Александровка
Бракосочетание
01.07.1868

Жена: Николаева Аполлинарія

Рождение ребёнка
04.07.1869

Сын: Николаевъ Аѳонасій

Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія

Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія

Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1873

Сын: Николаевъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія

Александровка
Рождение ребёнка
06.09.1875

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Николаева Аполлинарія

Александровка
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