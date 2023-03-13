Николаева (Болонина) Аполлинарія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.01.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847
Отец: Болонинъ Денисъ
Мать: Болонина Евдокия
Александровка
Бракосочетание
01.07.1868
Муж: Николаевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.07.1869
Сын: Николаевъ Аѳонасій
Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1873
Сын: Николаевъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
06.09.1875
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ
Александровка