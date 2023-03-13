Николаева (Болонина) Аполлинарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Болонина) Аполлинарія

Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847

Отец: Болонинъ Денисъ

Мать: Болонина Евдокия

Александровка
Бракосочетание
01.07.1868

Муж: Николаевъ Иванъ

Рождение ребёнка
04.07.1869

Сын: Николаевъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1873

Сын: Николаевъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
06.09.1875

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Николаевъ Иванъ

Александровка
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