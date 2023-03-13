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Болонинъ Денисъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1819

Дата смерти

06.05.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Болонинъ Ларионъ

Мать: Болонина Салманида

Александровка
Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Болонина Евдокия

Рождение ребёнка
?.02.1838

Дочь: Катанова Евдокія

Мать ребёнка: Болонина Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
29.06.1840

Дочь: Болонина Марѳа

Мать ребёнка: Болонина Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
04.12.1841

Сын: Болонинъ Николай

Мать ребёнка: Болонина Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
15.06.1844

Сын: Болонинъ Леонтій

Мать ребёнка: Болонина Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1847

Дочь: Николаева Аполлинарія

Мать ребёнка: Болонина Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
20.10.1849

Сын: Болонинъ Дмитрій

Мать ребёнка: Болонина Евдокия

Александровка
Смерть
06.05.1850
Александровка
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