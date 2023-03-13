Болонинъ Денисъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1819
Дата смерти06.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Болонинъ Ларионъ
Мать: Болонина Салманида
Александровка
Бракосочетание
?.01.1837
Жена: Болонина Евдокия
Рождение ребёнка
?.02.1838
Дочь: Катанова Евдокія
Мать ребёнка: Болонина Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
29.06.1840
Дочь: Болонина Марѳа
Мать ребёнка: Болонина Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
04.12.1841
Сын: Болонинъ Николай
Мать ребёнка: Болонина Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
15.06.1844
Сын: Болонинъ Леонтій
Мать ребёнка: Болонина Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1847
Дочь: Николаева Аполлинарія
Мать ребёнка: Болонина Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
20.10.1849
Сын: Болонинъ Дмитрій
Мать ребёнка: Болонина Евдокия
Александровка
Смерть
06.05.1850
Александровка