Болонина (Перепелкина) Салманида
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти18.05.1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Перепелкинъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1804
Сын: Болонинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
21.08.1807
Дочь: Болонина Василиса
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
29.01.1809
Сын: Болонинъ Трифанъ
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.09.1811
Сын: Болонинъ Иванъ
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
1812
Сын: Болонинъ Маркелъ
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1815
Сын: Болонинъ Иванъ
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
25.02.1817
Дочь: Бусарева Евдокия
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
1819
Сын: Болонинъ Денисъ
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ионова Матрена
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болонинъ Матвей
Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болонинъ Ларионъ
Смерть
18.05.1850
Александровка