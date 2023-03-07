Болонина (Перепелкина) Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонина (Перепелкина) Салманида

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

18.05.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Перепелкинъ Василий

Мать: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.11.1804

Сын: Болонинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
21.08.1807

Дочь: Болонина Василиса

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
29.01.1809

Сын: Болонинъ Трифанъ

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.09.1811

Сын: Болонинъ Иванъ

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
1812

Сын: Болонинъ Маркелъ

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1815

Сын: Болонинъ Иванъ

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
25.02.1817

Дочь: Бусарева Евдокия

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
1819

Сын: Болонинъ Денисъ

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ионова Матрена

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болонинъ Матвей

Отец ребёнка: Болонинъ Ларионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болонинъ Ларионъ

Смерть
18.05.1850
Александровка
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