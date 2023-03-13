Ионова (Болонина) Матрена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Болонинъ Ларионъ
Мать: Болонина Салманида
Александровка
Бракосочетание
06.06.1843
Муж: Ионовъ Василий
Рождение ребёнка
01.07.1843
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ионовъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
12.07.1848
Сын: Ионовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ионовъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1854
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ионовъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
26.08.1860
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ионовъ Василий
Александровка