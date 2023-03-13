Ионова (Болонина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Болонина) Матрена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Болонинъ Ларионъ

Мать: Болонина Салманида

Александровка
Бракосочетание
06.06.1843

Муж: Ионовъ Василий

Рождение ребёнка
01.07.1843

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Ионовъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
12.07.1848

Сын: Ионовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ионовъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1854

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ионовъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
26.08.1860

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Ионовъ Василий

Александровка
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