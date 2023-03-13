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Ионовъ Михаилъ
Ионовъ Михаилъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
12.07.1848
Пол
Мужской
Отец
Ионовъ Василий
1804 г.р.
Мать
Ионова (Болонина) Матрена
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1848
Отец:
Ионовъ Василий
Мать:
Ионова Матрена
Александровка
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