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Болонинъ Трифанъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.01.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1809

Отец: Болонинъ Ларионъ

Мать: Болонина Салманида

Александровка
Рождение ребёнка
1831

Сын: Болонинъ Александръ

Мать ребёнка: Болонина Антипина Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1833

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Болонина Антипина Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
05.07.1836

Сын: Болонинъ Илья

Мать ребёнка: Болонина Антипина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болонина Антипина Ирина

Смерть
Неизвестно
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