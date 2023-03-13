Болонинъ Трифанъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения29.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1809
Отец: Болонинъ Ларионъ
Мать: Болонина Салманида
Александровка
Рождение ребёнка
1831
Сын: Болонинъ Александръ
Мать ребёнка: Болонина Антипина Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1833
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Болонина Антипина Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
05.07.1836
Сын: Болонинъ Илья
Мать ребёнка: Болонина Антипина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болонина Антипина Ирина
Смерть
Неизвестно