Болонинъ Николай
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.12.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1841
Отец: Болонинъ Денисъ
Мать: Болонина Евдокия
Александровка
Бракосочетание
03.07.1863
Жена: Болонина Стефанида
Рождение ребёнка
13.08.1864
Дочь: Болонина Васса
Мать ребёнка: Болонина Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
18.11.1866
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Болонина Стефанида
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1868
Сын: Болонинъ Даниилъ
Мать ребёнка: Болонина Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Болонинъ Петръ
Мать ребёнка: Болонина Стефанида
Рождение ребёнка
10.02.1874
Сын: Болонинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Болонина Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
1879
Сын: Болонинъ Прокофий
Мать ребёнка: Болонина Стефанида
Рождение ребёнка
29.09.1883
Сын: Болонинъ Андрей
Мать ребёнка: Болонина Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Васса
Мать ребёнка: Болонина Стефанида