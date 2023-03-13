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Болонинъ Николай

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.12.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1841

Отец: Болонинъ Денисъ

Мать: Болонина Евдокия

Александровка
Бракосочетание
03.07.1863

Жена: Болонина Стефанида

Рождение ребёнка
13.08.1864

Дочь: Болонина Васса

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
18.11.1866

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1868

Сын: Болонинъ Даниилъ

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Болонинъ Петръ

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

Рождение ребёнка
10.02.1874

Сын: Болонинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
1879

Сын: Болонинъ Прокофий

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

Рождение ребёнка
29.09.1883

Сын: Болонинъ Андрей

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Васса

Мать ребёнка: Болонина Стефанида

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