Болонина (Каратова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонина (Каратова) Стефанида

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.11.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1841

Отец: Каратовъ Петръ

Мать: Каратова Настасья Николаева

Александровка
Бракосочетание
03.07.1863

Муж: Болонинъ Николай

Рождение ребёнка
13.08.1864

Дочь: Болонина Васса

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
18.11.1866

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1868

Сын: Болонинъ Даниилъ

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Болонинъ Петръ

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

Рождение ребёнка
10.02.1874

Сын: Болонинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
1879

Сын: Болонинъ Прокофий

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

Рождение ребёнка
29.09.1883

Сын: Болонинъ Андрей

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Васса

Отец ребёнка: Болонинъ Николай

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