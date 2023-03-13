Болонина (Каратова) Стефанида
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.11.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1841
Отец: Каратовъ Петръ
Александровка
Бракосочетание
03.07.1863
Муж: Болонинъ Николай
Рождение ребёнка
13.08.1864
Дочь: Болонина Васса
Отец ребёнка: Болонинъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
18.11.1866
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Болонинъ Николай
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1868
Сын: Болонинъ Даниилъ
Отец ребёнка: Болонинъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Болонинъ Петръ
Отец ребёнка: Болонинъ Николай
Рождение ребёнка
10.02.1874
Сын: Болонинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Болонинъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
1879
Сын: Болонинъ Прокофий
Отец ребёнка: Болонинъ Николай
Рождение ребёнка
29.09.1883
Сын: Болонинъ Андрей
Отец ребёнка: Болонинъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Васса
Отец ребёнка: Болонинъ Николай