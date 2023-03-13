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Болонинъ Никифоръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874

Отец: Болонинъ Николай

Мать: Болонина Стефанида

Александровка
Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Болонина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Болонинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Болонина Евдокія

Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Болонина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
28.10.1902

Сын: Болонинъ Иосифъ

Мать ребёнка: Болонина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1905

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Болонина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
25.06.1907

Сын: Болонинъ Петръ

Мать ребёнка: Болонина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Болонина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Болонина Евдокія

Александровка
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