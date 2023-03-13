Болонинъ Никифоръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874
Отец: Болонинъ Николай
Мать: Болонина Стефанида
Александровка
Бракосочетание
14.02.1894
Жена: Болонина Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Сын: Болонинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Болонина Евдокія
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Болонина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
28.10.1902
Сын: Болонинъ Иосифъ
Мать ребёнка: Болонина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1905
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Болонина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
25.06.1907
Сын: Болонинъ Петръ
Мать ребёнка: Болонина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1909
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Болонина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Болонина Евдокія
Александровка