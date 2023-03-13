Болонина (Бусарева) Евдокія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения22.02.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1873
Отец: Бусаревъ Гаврила
Мать: Бусарева Ксенія
Александровка
Бракосочетание
14.02.1894
Муж: Болонинъ Никифоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Сын: Болонинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
28.10.1902
Сын: Болонинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1905
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
25.06.1907
Сын: Болонинъ Петръ
Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1909
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ
Александровка