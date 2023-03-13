Болонина (Бусарева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонина (Бусарева) Евдокія

Место рождения

Александровка

Дата рождения

22.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1873

Отец: Бусаревъ Гаврила

Мать: Бусарева Ксенія

Александровка
Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Болонинъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Болонинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
28.10.1902

Сын: Болонинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1905

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
25.06.1907

Сын: Болонинъ Петръ

Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Болонинъ Никифоръ

Александровка