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Николаевъ Прокопій

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

05.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1848

Отец: Николаевъ Никита

Мать: Корнилова Агаѳія

Александровка
Бракосочетание
17.02.1869

Жена: Николаева Фекла

Рождение ребёнка
27.10.1873

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Николаева Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
11.06.1879

Сын: Николаевъ Иванъ

Мать ребёнка: Николаева Фекла

Александровка
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