Николаевъ Прокопій
Место рожденияАлександровка
Дата рождения05.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1848
Отец: Николаевъ Никита
Мать: Корнилова Агаѳія
Александровка
Бракосочетание
17.02.1869
Жена: Николаева Фекла
Рождение ребёнка
27.10.1873
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Николаева Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
11.06.1879
Сын: Николаевъ Иванъ
Мать ребёнка: Николаева Фекла
Александровка