Николаева (Булавина) Фекла
Место рождения
Дата рождения20.09.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848
Отец: Булавинъ Алексей
Мать: Булавина Варвара
Бракосочетание
17.02.1869
Муж: Николаевъ Прокопій
Рождение ребёнка
27.10.1873
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Николаевъ Прокопій
Александровка
Рождение ребёнка
11.06.1879
Сын: Николаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Николаевъ Прокопій
Александровка