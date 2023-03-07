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Николаева (Булавина) Фекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848

Отец: Булавинъ Алексей

Мать: Булавина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1869

Муж: Николаевъ Прокопій

Рождение ребёнка
27.10.1873

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Николаевъ Прокопій

Александровка
Рождение ребёнка
11.06.1879

Сын: Николаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Николаевъ Прокопій

Александровка
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