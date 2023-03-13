Николаевъ Андрей (Андреянъ)
Место рожденияАлександровка
Дата рождения19.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1845
Отец: Николаевъ Никита
Бракосочетание
29.01.1865
Рождение ребёнка
02.03.1866
Сын: Николаевъ Василий
Мать ребёнка: Николаева (Мамыкина) Мария
Рождение ребёнка
18.10.1869
Дочь: (Николаева) Прасковья
Мать ребёнка: Николаева (Мамыкина) Мария
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1873
Сын: Николаевъ Сидоръ
Мать ребёнка: Николаева (Мамыкина) Мария