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Николаевъ Андрей (Андреянъ)

Место рождения

Александровка

Дата рождения

19.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1845

Отец: Николаевъ Никита

Мать: Корнилова (Орлова) Агаѳія

Бракосочетание
29.01.1865

Жена: Николаева (Мамыкина) Мария

Рождение ребёнка
02.03.1866

Сын: Николаевъ Василий

Мать ребёнка: Николаева (Мамыкина) Мария

Рождение ребёнка
18.10.1869

Дочь: (Николаева) Прасковья

Мать ребёнка: Николаева (Мамыкина) Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1873

Сын: Николаевъ Сидоръ

Мать ребёнка: Николаева (Мамыкина) Мария

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