Маклашовъ Маркъ
Место рождения
Дата рождения26.03.1890
Дата смерти11.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1890
Отец: Маклашовъ Федоръ
Мать: Маклашева Татіана
Бракосочетание
25.07.1911
Жена: Маклашова Клавдия
Рождение ребёнка
11.03.1918
Сын: Маклашовъ Александръ
Мать ребёнка: Маклашова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маклашова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маклашова Клавдия
Смерть
11.07.1963