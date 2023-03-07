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Маклашовъ Маркъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.03.1890

Дата смерти

11.07.1963

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1890

Отец: Маклашовъ Федоръ

Мать: Маклашева Татіана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.07.1911

Жена: Маклашова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1918

Сын: Маклашовъ Александръ

Мать ребёнка: Маклашова Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маклашова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маклашова Клавдия

Смерть
11.07.1963
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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