Федоръ Леонтьевъ
Место рождения
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Исаевъ Леонтий
Мать: Катерина Федорова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Харитонъ Федоровъ
Мать ребёнка: Степанида Нефедова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Попкова Анна
Мать ребёнка: Степанида Нефедова
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Агапъ Федоровъ
Мать ребёнка: Степанида Нефедова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Федоровъ
Мать ребёнка: Степанида Нефедова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Крыгина Лукерья
Мать ребёнка: Степанида Нефедова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Нефедова