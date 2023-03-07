Федоръ Леонтьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоръ Леонтьевъ

Федоръ Леонтьевъ

avatar

Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Исаевъ Леонтий

Мать: Катерина Федорова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Харитонъ Федоровъ

Мать ребёнка: Степанида Нефедова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Попкова Анна

Мать ребёнка: Степанида Нефедова

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Агапъ Федоровъ

Мать ребёнка: Степанида Нефедова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Федоровъ

Мать ребёнка: Степанида Нефедова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Крыгина Лукерья

Мать ребёнка: Степанида Нефедова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Нефедова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close