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Харитонъ Федоровъ

Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Федоръ Леонтьевъ

Мать: Степанида Нефедова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Харитоновъ Якимъ

Мать ребёнка: Харитонова Ульяна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Комарова Цыганова Домна

Мать ребёнка: Харитонова Ульяна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)

Мать ребёнка: Харитонова Ульяна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Федоровъ Дмитрий

Мать ребёнка: Харитонова Ульяна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Гальцева Прасковья

Мать ребёнка: Харитонова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Подрядова Екатерина

Мать ребёнка: Харитонова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1812

Сын: Харитоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Харитонова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Ульяна

Смерть
1833
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан