Харитонъ Федоровъ
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Федоръ Леонтьевъ
Мать: Степанида Нефедова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Харитоновъ Якимъ
Мать ребёнка: Харитонова Ульяна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Комарова Цыганова Домна
Мать ребёнка: Харитонова Ульяна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)
Мать ребёнка: Харитонова Ульяна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федоровъ Дмитрий
Мать ребёнка: Харитонова Ульяна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Гальцева Прасковья
Мать ребёнка: Харитонова Ульяна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Подрядова Екатерина
Мать ребёнка: Харитонова Ульяна
Рождение ребёнка
14.09.1812
Сын: Харитоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Харитонова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитонова Ульяна
Смерть
1833