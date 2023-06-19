Подрядова (Харитонова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Харитонъ Федоровъ
Мать: Харитонова Ульяна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Подрядовъ Матвей
Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Подрядовъ Егоръ
Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
02.09.1834
Сын: Подрядовъ Мамантъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
01.01.1836
Дочь: Валявина Евгенія
Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
13.04.1839
Сын: Подрядовъ Александръ
Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
01.11.1841
Дочь: Кузнецова Матрена
Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Трофимъ