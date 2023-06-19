Подрядова (Харитонова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова (Харитонова) Екатерина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Харитонъ Федоровъ

Мать: Харитонова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Подрядовъ Матвей

Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Подрядовъ Егоръ

Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1834

Сын: Подрядовъ Мамантъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1836

Дочь: Валявина Евгенія

Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1839

Сын: Подрядовъ Александръ

Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1841

Дочь: Кузнецова Матрена

Отец ребёнка: Подрядовъ Трофимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Трофимъ