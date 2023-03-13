Харитонова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Филипъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Харитоновъ Якимъ
Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Комарова Цыганова Домна
Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)
Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федоровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Гальцева Прасковья
Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Подрядова Екатерина
Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ
Рождение ребёнка
14.09.1812
Сын: Харитоновъ Иванъ
Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитонъ Федоровъ