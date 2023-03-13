Харитонова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Филипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Харитоновъ Якимъ

Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Комарова Цыганова Домна

Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)

Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ

Рождение ребёнка
1794

Сын: Федоровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Гальцева Прасковья

Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Подрядова Екатерина

Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1812

Сын: Харитоновъ Иванъ

Отец ребёнка: Харитонъ Федоровъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонъ Федоровъ

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