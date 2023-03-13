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Степанида Нефедова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Романовъ Федотъ

Мать: Романова Евдокия Кузмина

Рождение ребёнка
1769

Сын: Харитонъ Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Попкова Анна

Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Агапъ Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Крыгина Лукерья

Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоръ Леонтьевъ

Смерть
1781
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