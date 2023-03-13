Степанида Нефедова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Романовъ Федотъ
Мать: Романова Евдокия Кузмина
Рождение ребёнка
1769
Сын: Харитонъ Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ
Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Попкова Анна
Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Агапъ Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Крыгина Лукерья
Отец ребёнка: Федоръ Леонтьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоръ Леонтьевъ
Смерть
1781