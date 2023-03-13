Крыгина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

16.04.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Федоръ Леонтьевъ

Мать: Степанида Нефедова

Рождение ребёнка
17.10.1800

Сын: Крыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Сударчикова Пелагея

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1802

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1804

Сын: Крыгинъ Прокопій

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1808

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1811

Дочь: Крыгина Устинья

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Подрядова Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1817

Сын: Крыгинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Семенъ

Смерть
16.04.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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