Крыгина Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти16.04.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Федоръ Леонтьевъ
Мать: Степанида Нефедова
Рождение ребёнка
17.10.1800
Сын: Крыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Сударчикова Пелагея
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
23.09.1802
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
10.07.1804
Сын: Крыгинъ Прокопій
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.12.1808
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
30.09.1811
Дочь: Крыгина Устинья
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Подрядова Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
27.10.1817
Сын: Крыгинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Семенъ
Смерть
16.04.1858