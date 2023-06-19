Сударчикова (Крыгина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Крыгина) Пелагея

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.08.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Крыгинъ Семенъ

Мать: Крыгина Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сударчиковъ Игнатий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Сударчикова Устинья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фомина Наталья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Зоркова Ирина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1833

Сын: Сударчиковъ Алексей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1834

Дочь: Андреева Ѳекла

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1838

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малания

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Евдокимъ

Смерть
13.08.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан