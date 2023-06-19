Сударчикова (Крыгина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти13.08.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Крыгинъ Семенъ
Мать: Крыгина Лукерья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сударчиковъ Игнатий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Сударчикова Устинья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фомина Наталья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Зоркова Ирина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
12.03.1833
Сын: Сударчиковъ Алексей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
24.09.1834
Дочь: Андреева Ѳекла
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
?.05.1838
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малания
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Евдокимъ
Смерть
13.08.1858