Андреева (Сударчикова) Ѳекла
Место рождения
Дата рождения24.09.1834
Дата смерти01.02.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1834
Отец: Сударчиковъ Евдокимъ
Мать: Сударчикова Пелагея
Бракосочетание
20.07.1858
Муж: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
07.11.1859
Сын: Андреевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Андреевъ Иванъ
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
09.12.1862
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
03.06.1864
Сын: Андреевъ Федоръ
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
24.11.1867
Дочь: Андреева Екатерина
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
28.01.1869
Сын: Андреевъ Иванъ
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
27.08.1870
Сын: Андреевъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
13.11.1872
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
13.11.1872
Сын: Андреевъ Матвѣй
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Рождение ребёнка
15.05.1875
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ
Смерть
01.02.1907
Причина смерти: Отъ старческой слабости