Андреева (Сударчикова) Ѳекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Сударчикова) Ѳекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1834

Дата смерти

01.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1834

Отец: Сударчиковъ Евдокимъ

Мать: Сударчикова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.07.1858

Муж: Семенъ Андреевъ

Рождение ребёнка
07.11.1859

Сын: Андреевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1861

Сын: Андреевъ Иванъ

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1862

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1864

Сын: Андреевъ Федоръ

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1867

Дочь: Андреева Екатерина

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1869

Сын: Андреевъ Иванъ

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1870

Сын: Андреевъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1872

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Андреевъ Матвѣй

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1875

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Семенъ Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.02.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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