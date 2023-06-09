Зоркова (Сударчикова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Сударчикова) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Дата смерти

29.08.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сударчиковъ Евдокимъ

Мать: Сударчикова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.05.1852

Муж: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1853

Сын: Зорковъ Степанъ

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1856

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1858

Сын: Зорковъ Семенъ

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1860

Сын: Зорковъ Максимъ

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1861

Сын: Зорковъ Андрей

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1863

Сын: Зорковъ Петръ

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1865

Дочь: Зоркова Дарья

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1866

Сын: Зорковъ Яковъ

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1869

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Зорковъ Григорій

Смерть
29.08.1874
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Скоропостижно отъ ушибу