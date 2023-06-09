Зоркова (Сударчикова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти29.08.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Сударчиковъ Евдокимъ
Мать: Сударчикова Пелагея
Бракосочетание
11.05.1852
Муж: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
02.08.1853
Сын: Зорковъ Степанъ
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
16.08.1856
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
01.02.1858
Сын: Зорковъ Семенъ
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
12.08.1860
Сын: Зорковъ Максимъ
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
16.10.1861
Сын: Зорковъ Андрей
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
28.06.1863
Сын: Зорковъ Петръ
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
20.03.1865
Дочь: Зоркова Дарья
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
07.10.1866
Сын: Зорковъ Яковъ
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Рождение ребёнка
17.05.1869
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Зорковъ Григорій
Смерть
29.08.1874
Причина смерти: Скоропостижно отъ ушибу