Зорковъ Григорій
Место рождения
Дата рождения24.01.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1820
Отец: Зорковъ Кирсанъ
Мать: Зоркова Аксинья
Бракосочетание
11.05.1852
Жена: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
02.08.1853
Сын: Зорковъ Степанъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
16.08.1856
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
01.02.1858
Сын: Зорковъ Семенъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
12.08.1860
Сын: Зорковъ Максимъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
16.10.1861
Сын: Зорковъ Андрей
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
28.06.1863
Сын: Зорковъ Петръ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
20.03.1865
Дочь: Зоркова Дарья
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
07.10.1866
Сын: Зорковъ Яковъ
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
17.05.1869
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Зоркова Ирина
Бракосочетание
22.01.1875
Жена: Валявина Евгенія
Рождение ребёнка
1875
Сын: Зорковъ Николай
Мать ребёнка: Валявина Евгенія