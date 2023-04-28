Зорковъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорковъ Григорій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1820

Отец: Зорковъ Кирсанъ

Мать: Зоркова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.05.1852

Жена: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1853

Сын: Зорковъ Степанъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1856

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1858

Сын: Зорковъ Семенъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1860

Сын: Зорковъ Максимъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1861

Сын: Зорковъ Андрей

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1863

Сын: Зорковъ Петръ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1865

Дочь: Зоркова Дарья

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1866

Сын: Зорковъ Яковъ

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1869

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Зоркова Ирина

Бракосочетание
22.01.1875

Жена: Валявина Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зорковъ Николай

Мать ребёнка: Валявина Евгенія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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