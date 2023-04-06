Зоркова (Гордеева) Аксинья
Место рождения
Дата рождения17.01.1788
Дата смерти09.07.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1788
Отец: Гордеевъ Сидоръ
Мать: Гордеева Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Зоркова Марья
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
24.02.1808
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Крыгина Хавронья
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
20.09.1811
Сын: Зорковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
11.01.1813
Дочь: Зоркова Татьяна
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Зоркова Марфа
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Зорковъ Григорий
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
03.06.1818
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
24.01.1820
Сын: Зорковъ Григорій
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Полубоярова Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Уфимцева Дарья
Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Кирсанъ
Смерть
09.07.1852