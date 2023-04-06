Зоркова (Гордеева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Гордеева) Аксинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.01.1788

Дата смерти

09.07.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1788

Отец: Гордеевъ Сидоръ

Мать: Гордеева Матрена Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Зоркова Марья

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Рождение ребёнка
24.02.1808

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Крыгина Хавронья

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1811

Сын: Зорковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1813

Дочь: Зоркова Татьяна

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Зоркова Марфа

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Зорковъ Григорий

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1818

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1820

Сын: Зорковъ Григорій

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Полубоярова Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Уфимцева Дарья

Отец ребёнка: Зорковъ Кирсанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Кирсанъ

Смерть
09.07.1852
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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