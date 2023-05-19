Полубоярова (Зоркова) Анна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти21.12.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Зорковъ Кирсанъ
Мать: Зоркова Аксинья
Бракосочетание
09.02.1845
Муж: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
11.01.1846
Сын: Полубояровъ Павелъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
08.08.1847
Сын: Полубояровъ Матвей
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
13.08.1848
Сын: Полубояровъ Максимъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
13.10.1850
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
30.10.1853
Сын: Полубояровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
10.02.1855
Дочь: Мариамна
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
22.03.1859
Дочь: Полубоярова Матрена
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
09.09.1860
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ
Смерть
21.12.1862
Причина смерти: отъ родовъ