Полубоярова (Зоркова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Зоркова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.12.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зорковъ Кирсанъ

Мать: Зоркова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1845

Муж: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1846

Сын: Полубояровъ Павелъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1847

Сын: Полубояровъ Матвей

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1848

Сын: Полубояровъ Максимъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1850

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1853

Сын: Полубояровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1855

Дочь: Мариамна

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1859

Дочь: Полубоярова Матрена

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1860

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полубояровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.12.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ родовъ
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