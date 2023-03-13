Гордеева Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1788
Дочь: Зоркова Аксинья
Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Гордеевъ Семенъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гордеевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гордеевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гордеевъ Михаиллъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Сидоръ