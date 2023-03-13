Гордеева Матрена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Матрена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1788

Дочь: Зоркова Аксинья

Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Гордеевъ Семенъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гордеевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гордеевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Гордеевъ Михаиллъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Сидоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Сидоръ

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