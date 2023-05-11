Зорковъ Николай
Место рождения
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Зорковъ Григорій
Мать: Валявина Евгенія
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зорковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Зоркова Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталія
Мать ребёнка: Зоркова Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зорковъ Николай
Мать ребёнка: Зоркова Агриппина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно