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Зорковъ Николай

Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Зорковъ Григорій

Мать: Валявина Евгенія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зорковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Зоркова Агриппина Васильева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Зоркова Агриппина Васильева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зорковъ Николай

Мать ребёнка: Зоркова Агриппина Васильева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоркова Агриппина Васильева

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