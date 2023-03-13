Зоркова Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова Агриппина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зорковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зорковъ Николай

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Николай

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