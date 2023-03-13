Зоркова Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зорковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зорковъ Николай
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Николай