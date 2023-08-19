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Крыгинъ Прокопій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.07.1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1804

Отец: Крыгинъ Семенъ

Мать: Крыгина Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1834

Дочь: Марѳа дев.

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1837

Сын: Крыгинъ Семенъ

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1839

Сын: Крыгинъ Григорій

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1842

Сын: Крыгинъ Иванъ

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1844

Дочь: Крыгина Елена

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1846

Дочь: Крыгина Екатерина

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1848

Сын: Крыгинъ Петръ

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1851

Сын: Крыгинъ Сидоръ

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Авдотья

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