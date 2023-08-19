Крыгинъ Прокопій
Место рождения
Дата рождения10.07.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1804
Отец: Крыгинъ Семенъ
Мать: Крыгина Лукерья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
01.07.1834
Дочь: Марѳа дев.
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
18.04.1837
Сын: Крыгинъ Семенъ
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
01.10.1839
Сын: Крыгинъ Григорій
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
04.04.1842
Сын: Крыгинъ Иванъ
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
14.05.1844
Дочь: Крыгина Елена
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
20.11.1846
Дочь: Крыгина Екатерина
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
07.10.1848
Сын: Крыгинъ Петръ
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
13.05.1851
Сын: Крыгинъ Сидоръ
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Авдотья