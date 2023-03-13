Крыгина (Карташова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти28.04.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Карташовъ Егоръ
Мать: Карташова Лукерья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
01.07.1834
Дочь: Марѳа дев.
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
18.04.1837
Сын: Крыгинъ Семенъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
01.10.1839
Сын: Крыгинъ Григорій
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
04.04.1842
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
14.05.1844
Дочь: Крыгина Елена
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
20.11.1846
Дочь: Крыгина Екатерина
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
07.10.1848
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Рождение ребёнка
13.05.1851
Сын: Крыгинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Прокопій
Смерть
28.04.1874
Залѣсово, Каликинская волость