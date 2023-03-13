Крыгина (Карташова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыгина (Карташова) Авдотья

Крыгина (Карташова) Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

28.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Карташовъ Егоръ

Мать: Карташова Лукерья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1834

Дочь: Марѳа дев.

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1837

Сын: Крыгинъ Семенъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1839

Сын: Крыгинъ Григорій

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1842

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1844

Дочь: Крыгина Елена

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1846

Дочь: Крыгина Екатерина

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1848

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1851

Сын: Крыгинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Прокопій

Смерть
28.04.1874
Залѣсово, Каликинская волость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close