Крыгинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения07.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1848
Отец: Крыгинъ Прокопій
Мать: Крыгина Авдотья
Рождение ребёнка
20.12.1888
Сын: Крыгинъ Петръ
Мать ребёнка: Крыгина Марѳа Павлова
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Крыгинъ Павелъ
Мать ребёнка: Крыгина Марѳа Павлова
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Наталія
Мать ребёнка: Крыгина Марѳа Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Марѳа Павлова