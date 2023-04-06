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Крыгинъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1848

Отец: Крыгинъ Прокопій

Мать: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1888

Сын: Крыгинъ Петръ

Мать ребёнка: Крыгина Марѳа Павлова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Крыгинъ Павелъ

Мать ребёнка: Крыгина Марѳа Павлова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Крыгина Марѳа Павлова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Марѳа Павлова

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