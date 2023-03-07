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Крыгинъ Павелъ
Крыгинъ Павелъ
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Место рождения
Покровка
Дата рождения
05.08.1892
Пол
Мужской
Отец
Крыгинъ Петръ
1848 г.р.
Мать
Крыгина Марѳа Павлова
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1892
Отец:
Крыгинъ Петръ
Мать:
Крыгина Марѳа Павлова
Покровка
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