Крыгинъ Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Павелъ

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Место рождения

Покровка

Дата рождения

05.08.1892

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1892

Отец: Крыгинъ Петръ

Мать: Крыгина Марѳа Павлова

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