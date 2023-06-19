Крыгинъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Григорій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839

Отец: Крыгинъ Прокопій

Мать: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1864

Жена: Крыгина Настасья

Рождение ребёнка
30.01.1869

Дочь: Колбинцева Ксенія

Мать ребёнка: Крыгина Настасья

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1874

Сын: Крыгинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Крыгина Настасья

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыгинъ Кузьма

Мать ребёнка: Крыгина Настасья