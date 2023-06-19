Крыгинъ Григорій
Место рождения
Дата рождения01.10.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839
Отец: Крыгинъ Прокопій
Мать: Крыгина Авдотья
Бракосочетание
07.02.1864
Жена: Крыгина Настасья
Рождение ребёнка
30.01.1869
Дочь: Колбинцева Ксенія
Мать ребёнка: Крыгина Настасья
Рождение ребёнка
02.02.1874
Сын: Крыгинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Крыгина Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крыгинъ Кузьма
Мать ребёнка: Крыгина Настасья