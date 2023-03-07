Шарова (Леонтьева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Леонтьева) Устинья

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Исаевъ Леонтий

Мать: Катерина Федорова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ

Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шаровъ Алексей

Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ

Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шаровъ Трофимъ

Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ

Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ

деревни Печорской
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шаровъ Ефимъ

Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ

Деревни Печерской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаровъ Павелъ

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