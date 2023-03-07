Шарова (Леонтьева) Устинья
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Исаевъ Леонтий
Мать: Катерина Федорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ
Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шаровъ Алексей
Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ
Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шаровъ Трофимъ
Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ
Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ
деревни Печорской
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шаровъ Ефимъ
Отец ребёнка: Шаровъ Павелъ
Деревни Печерской
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаровъ Павелъ