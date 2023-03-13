Шаровъ Трофимъ
Место рожденияДеревни Печерской
Дата рождения1780
Дата смерти03.06.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шаровъ Павелъ
Мать: Шарова Устинья
Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шаровъ Алексей
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Грызлова Прасковья
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
23.01.1811
Дочь: Баушкина Агрофена
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
07.01.1814
Дочь: Шарова Татьяна
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
03.10.1815
Дочь: Демидова Пелагея
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
23.06.1818
Сын: Шаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
09.08.1821
Сын: Шаровъ Матвей
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шаровъ Емельянъ
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаровъ Яковъ
Мать ребёнка: Шарова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Ульяна
Смерть
03.06.1842