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Шаровъ Трофимъ

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Место рождения

Деревни Печерской

Дата рождения

1780

Дата смерти

03.06.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шаровъ Павелъ

Мать: Шарова Устинья

Деревни Печерской
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шаровъ Алексей

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Грызлова Прасковья

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1811

Дочь: Баушкина Агрофена

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1814

Дочь: Шарова Татьяна

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Рождение ребёнка
03.10.1815

Дочь: Демидова Пелагея

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1818

Сын: Шаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1821

Сын: Шаровъ Матвей

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шаровъ Емельянъ

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаровъ Яковъ

Мать ребёнка: Шарова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Ульяна

Смерть
03.06.1842
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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