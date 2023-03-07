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Шаровъ Алексей

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

19.12.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шаровъ Трофимъ

Мать: Шарова Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Климова Салманида

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шаровъ Игнатий

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1833

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1835

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Шаровъ Прокофий

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Рождение ребёнка
11.10.1836

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1838

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1840

Сын: Шаровъ Илья

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1845

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Прасковья

Смерть
19.12.1849
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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