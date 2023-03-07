Шаровъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти19.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шаровъ Трофимъ
Мать: Шарова Ульяна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Климова Салманида
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шаровъ Игнатий
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
05.02.1833
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
10.06.1835
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
07.07.1835
Сын: Шаровъ Прокофий
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
11.10.1836
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
20.10.1838
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
20.07.1840
Сын: Шаровъ Илья
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Рождение ребёнка
15.06.1845
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Шарова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Прасковья
Смерть
19.12.1849