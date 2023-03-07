Климова (Шарова) Салманида
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шаровъ Алексей
Мать: Шарова Прасковья
Бракосочетание
13.04.1852
Муж: Климовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
23.07.1853
Сын: Климовъ Ермолай
Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
03.06.1855
Сын: Климовъ Федоръ
Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
10.05.1857
Сын: Климовъ Сидоръ
Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
25.08.1859
Сын: Климовъ Александръ
Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
05.05.1862
Сын: Климовъ Николай
Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ