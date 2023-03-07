Климова (Шарова) Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Шарова) Салманида

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шаровъ Алексей

Мать: Шарова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.04.1852

Муж: Климовъ Тихонъ

Рождение ребёнка
23.07.1853

Сын: Климовъ Ермолай

Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1855

Сын: Климовъ Федоръ

Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1857

Сын: Климовъ Сидоръ

Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1859

Сын: Климовъ Александръ

Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Климовъ Николай

Отец ребёнка: Климовъ Тихонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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