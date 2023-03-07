Шарова (Филиппова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Филиппова) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.10.1802

Дата смерти

22.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1802

Отец: Филипповъ Федоръ

Мать: Филиппова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Климова Салманида

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шаровъ Игнатий

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1833

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1835

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Шаровъ Прокофий

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Рождение ребёнка
11.10.1836

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1838

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1840

Сын: Шаровъ Илья

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1845

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Шаровъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаровъ Алексей

Смерть
22.03.1852
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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