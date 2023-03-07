Шарова (Филиппова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения13.10.1802
Дата смерти22.03.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1802
Отец: Филипповъ Федоръ
Мать: Филиппова Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Климова Салманида
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шаровъ Игнатий
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
05.02.1833
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
10.06.1835
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
07.07.1835
Сын: Шаровъ Прокофий
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
11.10.1836
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
20.10.1838
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
20.07.1840
Сын: Шаровъ Илья
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Рождение ребёнка
15.06.1845
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Шаровъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаровъ Алексей
Смерть
22.03.1852