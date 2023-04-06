Катерина Федорова
Место рождения
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Леонтьевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Исаевъ Леонтий
Рождение ребёнка
1750
Сын: Федоръ Леонтьевъ
Отец ребёнка: Исаевъ Леонтий
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шарова Устинья
Отец ребёнка: Исаевъ Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаевъ Леонтий