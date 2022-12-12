Кубасова (Анисимова) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1919
Дата смерти25.06.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1919
Бракосочетание
27.04.1938
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.08.1941
Сын: Кубасов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1945
Дочь: Федотова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Агафонова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1955
Дочь: Площик Елена Александровна
Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.06.1988