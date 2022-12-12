Кубасова (Анисимова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова (Анисимова) Марфа Петровна

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Место рождения

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.09.1919

Дата смерти

25.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1919

Отец: Анисимов Пётр Тимофеевич

Мать: Анисимова Евдокия Андреевна

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
27.04.1938

Муж: Кубасов Александр Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.08.1941

Сын: Кубасов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.06.1945

Дочь: Федотова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Агафонова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.12.1955

Дочь: Площик Елена Александровна

Отец ребёнка: Кубасов Александр Петрович

Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.06.1988
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