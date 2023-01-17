Агафонова (Кубасова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Кубасова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1952

Отец: Кубасов Александр Петрович

Мать: Кубасова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
06.05.1974

Дочь: Шорохова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Агафонов Геннадий Анатольевич

Лойга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1978

Дочь: Агафонова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Ферапонтово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.03.1985

Дочь: Скобелева Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Ферапонтово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1988

Дочь: Сурина Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Ферапонтово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
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