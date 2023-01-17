Агафонова (Кубасова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1952
Рождение ребёнка
06.05.1974
Дочь: Шорохова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Агафонов Геннадий Анатольевич
Лойга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1978
Дочь: Агафонова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.03.1985
Дочь: Скобелева Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.01.1988
Дочь: Сурина Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан