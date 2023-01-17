посёлок Пинега, посёлок Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Пинега

Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Города
5ПИНЕГА. Уездный.При р. Пинеге.1162202¾160413255Церквей православных 2. Приходское училище 1. Городовая больница 1. Почтовая станция. Ярмарки: Никольская и Благовещенская.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Пинежский район
105422Пинегапосёлок64°42'с.ш.43°24'в.д.Q-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Пинежский муниципальный район, Пинежское сельское поселение
11648427101п Пинегапоселок
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